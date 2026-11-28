Эстония приветствует прогресс в реализации Вашингтонских договоренностей 2025 года.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время визита в Баку 27 ноября.

Министр отметил, что Эстония последовательно поддерживает усилия, направленные на достижение мира и нормализацию отношений между Азербайджаном и Арменией.

"Долгосрочное и устойчивое мирное соглашение принесло бы пользу не только двум непосредственно вовлеченным странам, но и всему региону Южного Кавказа. Эстония приветствует прогресс в реализации Вашингтонских договоренностей 2025 года, включая открытие торговли с Арменией.

Повышение стабильности в регионе способствует укреплению связей между Южным Кавказом и Европой, открывая возможности в самых разных сферах. Мы надеемся, что нынешняя динамика процесса нормализации будет сохраняться", - заключил Цахкна.

Напомним, что 8 августа 2025 года по итогам трехсторонней встречи с Президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместную декларацию об обеспечении мира между Баку и Ереваном и налаживании транспортного сообщения между основной частью Азербайджана и его Нахчыванской АР. Этот проект получил название "Маршрут Трампа для международного мира и процветания" (TRIPP).

21 октября 2025 года Президент Азербайджана Ильхам Алиев в совместном заявлении для прессы с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым подчеркнул, что Азербайджан снял все ограничения на транзит грузов в Армению, которые существовали с момента оккупации, и первым таким транзитным грузом стала поставка казахстанского зерна в Армению.