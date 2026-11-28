Интерес эстонских компаний к Азербайджану неуклонно растет.

Как передает Day.Az, об этом, в частности, сказал в эксклюзивном интервью Trend министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна во время визита в Баку 27 ноября.

"Это наглядно продемонстрировали четвертое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Эстонией и Азербайджаном, состоявшееся в Таллине в начале этого месяца, а также мой визит в Баку в октябре прошлого года в сопровождении делегации из 15 представителей бизнеса", - сказал глава МИД Эстонии.

Он подчеркнул, что информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) остаются одним из наиболее перспективных направлений сотрудничества.

"Эстонские компании уже представлены в цифровом секторе Азербайджана, и существует значительный интерес к участию в продолжающейся цифровой трансформации страны. Эстония обладает признанным на международном уровне опытом в области электронного государственного управления, цифровой идентификации, кибербезопасности, искусственного интеллекта и электронного обучения. Все эти направления открывают широкие возможности для практического сотрудничества", - добавил он.

В то же время, по словам Цахкна, Эстония видит значительный потенциал в энергетическом секторе, особенно в сфере возобновляемых источников энергии и проектов, связанных с переходом к "зеленой" экономике.

"Эстонские компании могут предложить инновационные технологические решения, цифровые инструменты и специализированную экспертизу", - отметил министр.