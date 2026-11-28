"Формула власти Михаила Гусмана": Уильям Руто о том, что объединяет его с Президентом Ильхамом Алиевым - ВИДЕО
На телеканале CBC состоялся очередной выпуск программы "Формула власти Михаила Гусмана". Гостем программы стал Президент Кении Уильям Руто.
Как передает Day.Az, в интервью Гусману Руто высоко оценил деятельность Президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвав главу нашего государства выдающимся лидером и источником вдохновения.
Президент Кении рассказал о развитии двусторонних отношений, сотрудничестве в энергетике, нефтегазовой сфере и сельском хозяйстве, а также о возможном участии Азербайджана в строительстве нефтеперерабатывающего завода в Восточной Африке.
В ходе беседы также обсуждались роль Азербайджана в Движении неприсоединения, жилищные программы Кении, развитие туризма и перспективы открытия кенийского посольства в Баку.
Представляем полный выпуск программы:
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