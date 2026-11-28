На телеканале CBC состоялся очередной выпуск программы "Формула власти Михаила Гусмана". Гостем программы стал Президент Кении Уильям Руто.

Как передает Day.Az, в интервью Гусману Руто высоко оценил деятельность Президента Азербайджана Ильхама Алиева, назвав главу нашего государства выдающимся лидером и источником вдохновения.

Президент Кении рассказал о развитии двусторонних отношений, сотрудничестве в энергетике, нефтегазовой сфере и сельском хозяйстве, а также о возможном участии Азербайджана в строительстве нефтеперерабатывающего завода в Восточной Африке.

В ходе беседы также обсуждались роль Азербайджана в Движении неприсоединения, жилищные программы Кении, развитие туризма и перспективы открытия кенийского посольства в Баку.

Представляем полный выпуск программы: