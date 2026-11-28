На Солнце завершился самый продолжительный за последние пять лет период без вспышек.

Как передает Day.Az, об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.

По данным ученых, затишье на Солнце началось в середине дня 20 ноября и продолжалось около 171 часа. Лишь 28 ноября была зарегистрирована новая вспышка класса C1.6, относящаяся к низкому уровню солнечной активности.

Как отметили исследователи, последний раз столь длительный перерыв наблюдался в конце 2021 года. Тогда с 13 ноября по 4 декабря на Солнце в течение 500 часов не фиксировались вспышки класса C и выше.