https://news.day.az/unusual/1877777.html На Солнце после длительного перерыва произошла вспышка На Солнце завершился самый продолжительный за последние пять лет период без вспышек. Как передает Day.Az, об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале. По данным ученых, затишье на Солнце началось в середине дня 20 ноября и продолжалось около 171 часа.
На Солнце после длительного перерыва произошла вспышка
На Солнце завершился самый продолжительный за последние пять лет период без вспышек.
Как передает Day.Az, об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своем Telegram-канале.
По данным ученых, затишье на Солнце началось в середине дня 20 ноября и продолжалось около 171 часа. Лишь 28 ноября была зарегистрирована новая вспышка класса C1.6, относящаяся к низкому уровню солнечной активности.
Как отметили исследователи, последний раз столь длительный перерыв наблюдался в конце 2021 года. Тогда с 13 ноября по 4 декабря на Солнце в течение 500 часов не фиксировались вспышки класса C и выше.
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