Космический зонд NASA "Вояджер-1" перестал передавать научные данные на Землю - он возвращает только несущий сигнал, который обычно содержит информацию с приборов зонда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает CNN.

Наличие сигнала означает, что навигационный компьютер Voyager 1 удерживает аппарат направленным на Землю, а антенна и передающее оборудование работают. Однако отсутствие данных указывает на возможную неисправность бортового компьютера, отвечающего за сбор информации с научных приборов. Из десяти инструментов зонда сейчас функционируют только два.

"У нас аномалия, которая уже встречалась раньше. Диагностика космического аппарата занимает два дня - мы не можем делать что-то быстро, и скорость передачи данных очень низкая", - сообщила руководитель проекта Voyager Сюзанна Додд на пресс-конференции NASA.

Ситуация перекликается с инцидентом трехлетней давности, когда 14 ноября 2023 года "Вояджер-1" также перестал отправлять научные данные. Тогда проблема была связана с полетным подсистемным компьютером (FDS): один чип вышел из строя, и инженеры исключили его из работы, разделив код на секции. NASA пока не подтвердило, что источник нынешней неисправности тот же, но имеющаяся информация указывает на это.

В конце октября зонд полностью терял связь с Землей на два дня. Хотя проблема разрешилась сама, инцидент стал тревожным напоминанием о том, что аппарат работает на пределе возможностей. NASA изучает возможную связь между этим случаем и текущим прерыванием потока данных.