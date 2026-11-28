https://news.day.az/society/1877768.html В Агсу столкнулись два автомобиля, есть погибший В Агсу произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, накануне вечером на территории города Агсу столкнулись автомобили ВАЗ-2106 под управлением Аладдина Гадирова и Ford Transit под управлением Симрана Ахмедли.
В Агсу столкнулись два автомобиля, есть погибший
В Агсу произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, накануне вечером на территории города Агсу столкнулись автомобили ВАЗ-2106 под управлением Аладдина Гадирова и Ford Transit под управлением Симрана Ахмедли.
В результате водитель ВАЗ-2106 получил травмы, а его супруга, 60-летняя Малахат Гадирова, находившаяся в автомобиле в качестве пассажира, скончалась на месте происшествия.
По факту полицией проводится расследование.
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