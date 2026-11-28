Делегация Узбекистана 27 ноября посетила ряд объектов государственной нефтяной компании Азербайджана SOCAR для изучения возможностей сотрудничества в сфере газораспределения, нефтепереработки, нефтехимии, цифровизации промышленности и возобновляемой энергетики.

Как сообщает Министерство энергетики Узбекистана, делегацию возглавили советник президента Узбекистана по вопросам топливно-энергетического комплекса Бехзод Нарматов и министр энергетики Шерзод Ходжаев, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

В сопровождении президента SOCAR Ровшана Наджафа делегация посетила диспетчерский центр производственного объединения "Азеригаз", где ознакомилась с реализацией проекта Smart Gas Network, управлением газораспределительными сетями и применяемыми в их работе цифровыми технологиями.

Особое внимание было уделено цифровизации процессов газоснабжения, совершенствованию учета природного газа, сокращению потерь при распределении и повышению операционной эффективности газовой инфраструктуры.

В ходе посещения SOCAR Downstream Management стороны обменялись мнениями о развитии нефтеперерабатывающей и нефтехимической отраслей, а также возможностях повышения эффективности производства.

Узбекская делегация также посетила инновационный центр SABAH.city, где ознакомилась с подходами SOCAR к внедрению инновационных решений и цифровых технологий на промышленных объектах.

Кроме того, представители SOCAR представили основные направления деятельности компании SOCAR Green, реализуемые проекты и планы по развитию возобновляемой энергетики.

Визит позволил делегации Узбекистана ознакомиться с опытом Азербайджана в применении цифровых технологий в энергетической инфраструктуре, модернизации промышленных процессов и наращивании мощностей возобновляемой энергетики.