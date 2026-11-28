Линейка внедорожников Nissan пополнится новым поколением Terrano. Ожидается, что этот автомобиль будет производиться в Китае и поступит в продажу на местном рынке в начале 2027 года. На данный момент модель прошла регистрацию в Министерстве промышленности и информационных технологий КНР.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, в новом поколении Terrano больше не является городским кроссовером на базе Renault Duster, а представляет собой полноценный рамный внедорожник. Дизайн кузова разработан инженерами Nissan, а китайский Dongfeng предоставит силовую установку.

Новый Terrano предложит несколько версий: бензиновую, дизельную и гибридную. Бензиновая версия 2,0-литровым турбомотором мощностью 258 л.с., в дизельной используется агрегат 2.3 отдачей 190 л.с. Точные характеристики гибрида будут раскрыты позже.

Длина новинка составляет 5098 мм, ширина - 1980 мм, высота - 1960 мм, колесная база - 2850 мм. В первую очередь внедорожник ориентирован на китайский рынок, но также планируется экспорт на Ближний Восток, в Юго-Восточную Азию и другие регионы.