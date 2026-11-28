В библиотеке Национального музея мировых культур в Мехико, одного из старейших музеев города, состоялась презентация книг об Азербайджане и романа "Машина снов" азербайджанского писателя Шамиля Садыга.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие было организовано посольством Азербайджана в Мексике.

В презентации приняли участие писатель Шамиль Садыг, основатель группы компаний Hədəf и председатель правления Ассоциации издателей Азербайджана, представители музея, проживающая в Мексике ученый-филолог Лала Гафарзаде и представители местной общественности.

Куратор музея Рейньер Вальдес Пиньейро подчеркнул важность подобных инициатив для популяризации азербайджанской литературы в Мексике. Профессор Лала Гафарзаде рассказала об истории азербайджанской литературы и творчестве выдающихся писателей страны.

Представляя свой роман "Машина снов", Шамиль Садыг отметил, что главный герой произведения, стремясь уйти от лжи окружающего мира, отправляется в Мексику и остается там жить. По словам писателя, эта сюжетная линия сделала Мексику для него особенно близкой страной.

Первый секретарь посольства Азербайджана Лала Сафарова сообщила, что ранее в коллекциях музея и его библиотеки отсутствовали издания и культурные материалы, связанные с Азербайджаном.

По завершении мероприятия библиотеке передали около 20 книг, включая произведения классических и современных азербайджанских писателей, а также издания об истории, культуре и природе Азербайджана.