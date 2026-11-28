Американские военные отразили атаку примерно шести беспилотников, замеченных 13 ноября в районе авиабазы британских ВВС Лейкенхит, расположенной в графстве Саффолк.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обстоятельствами произошедшего.

По данным издания, собеседники газеты не исключают возможную причастность Ирана к инциденту. После обнаружения дронов на авиабазе объявили тревогу, а американскому персоналу рекомендовали укрыться. Несмотря на то что о происшествии стало известно еще 13 ноября, его подробности долгое время не раскрывались.

Как отмечает FT, для противодействия беспилотникам военные задействовали американские системы борьбы с БПЛА, размещенные на территории базы. При этом ни один из аппаратов не удалось обнаружить или захватить. В связи с этим власти США и Великобритании пока не исключают, что дроны могли быть оснащены оружием, разведывательным оборудованием или другими устройствами.

ВВС США подтвердили, что 13 ноября отреагировали на предполагаемые несанкционированные полеты беспилотников. По официальным данным, в результате инцидента никто не пострадал, а авиационная техника и инфраструктура базы не получили повреждений.

В британском Минобороны сообщили, что военная полиция совместно с полицией графства Саффолк и силами охраны американских ВВС оперативно отреагировала на произошедшее и взяла ситуацию под контроль.

Отметим, что Лейкенхит является крупнейшей в Европе базой американской истребительной авиации. Здесь размещается 48-е истребительное авиакрыло, а численность персонала составляет около 7 тысяч человек. Еще в сентябре командование базы подтвердило действие уровня угрозы "Чарли" - второго по степени серьезности в системе оценки угроз Пентагона.