Автор: Лейла Таривердиева

Что противники TRIPP хотят услышать от Еревана, да еще сегодня, когда началась практическая работа в направлении реализации проекта? Регулярные угрозы с иранской стороны и присоединившиеся к ним на днях возражения Москвы не могут остановить процесс. Он начался, несмотря на то, что у проекта изначально была серьезная оппозиция. Удастся ли его затормозить, когда Ереван и Вашингтон официально дали старт работам?

Накануне на брифинге в правительстве премьер-министр Никол Пашинян в очередной раз заявил, что Армения не будет переходить ничьих красных линий.

"Мы уважаем красные линии Ирана, и проект TRIPP не переходит и не перейдет их", - заявил он.

Армянский премьер отметил, что с иранскими партнерами армянская сторона находится в постоянном диалоге и в проекте TRIPP нет каких-либо темных углов. Вся информация доступна. А военное присутствие исключено, подчеркнул Пашинян.

Тем не менее, противники проекта, к которым относится и внутренняя оппозиция, продолжают наводить туман и пытаются создать вокруг фактически решенного вопроса атмосферу неопределенности. Российские и иранские СМИ явно неравнодушны к проекту дороги из Азербайджана в Азербайджан. Армянские медиа тоже пытаются искать темную кошку в темной комнате.

Оппозиционным СМИ кажется, что правительство "слишком торопится" с "Маршрутом Трампа". Это, как утверждается, странно.

"Из Мегри нам сообщили, что в понедельник утром с весьма неожиданной для местных жителей поспешностью в окрестностях села Алванк, где проходит железная дорога Ереван-Мегри, появилась строительная техника и началась работа по уборке мусора. На месте были сделаны фото и видео, возвестившие о начале строительства TRIPP", - пишет вездесущий "Грапарак". Церемония закладки первого камня назначена на январь, а расчищать пути уже начали, с подозрением указывает издание: "Трудно сказать, почему власти Армении проявляют такую поспешность".

Слава богу, на этот раз обошлось без "руки Баку", которая, мол, подгоняет Ереван. Хватило ума.

В понедельник Никол Пашинян и Дональд Трамп официально объявили о запуске проекта. Совершенно естественно, что работы по расчистке маршрута начались. Все логично и естественно. Если закладка первого камня TRIPP планируется через полтора месяца, то армянская сторона, наоборот, опоздала.

На самом деле состояние инфраструктуры и местности по маршруту бывшей дороги через Мегри - это клубок серьезных проблем, которые затрагивают как существующие пути, так и проекты новых коммуникаций.

Железнодорожная ветка вдоль реки Араз, существовавшая в советское время, была полностью разобрана и разрушена в 1990-х и 2000-х годах. Рельсы, шпалы и конструкции мостов демонтированы. Фактически на этом участке нельзя провести простой ремонт - требуется полная расчистка территории, разминирование отдельных приграничных зон, укрепление береговой линии и укладка нового полотна с возведением инженерных сооружений с нуля. В октябре 2026 года Никол Пашинян подтвердил наличие уголовного дела в отношении бывших чиновников из-за хищения и уничтожения прежней железнодорожной инфраструктуры в Мегри.

Во время правительственного часа в Национальном собрании депутат Арман Егоян поднял вопрос о судьбе мегринской железной дороги в контексте обсуждения проекта TRIPP. По словам депутата, пути были разрушены еще в 2003 году, а демонтированные рельсы проданы Зангезурскому медно-молибденовому комбинату при посредничестве Министерства обороны. Отвечая на вопрос, Пашинян отметил, что ему известно о существовании уголовного дела по этому факту и о возможной причастности к нему бывших высокопоставленных чиновников. Позднее, в ноябре, премьер-министр сообщил на брифинге, что запросил информацию у компетентных органов о ходе расследования. Уголовное производство действительно ведется, однако обвиняемых в нем до сих пор нет. Пашинян назвал такую ситуацию "довольно странной" и заявил, что правоохранительные органы должны сконцентрироваться на этом вопросе и дать конкретные ответы.

Конкретные ответы на вопрос "кто виноват?" есть давно. В 2021 году общественная организация "Союз информированных граждан" решила изучить состояние армянских железных дорог и выяснила, что в течение трех десятилетий полностью демонтировано около 40 км армянского участка железной дороги Ереван-Баку, проходившей через Мегри. Журналист Татул Акопян, посетивший Мегри в 2016 году, написал: "От 40-километровой железной дороги ничего не осталось. Железных рельсов и всей инженерной системы просто не существует". Другой журналист, Роберт Ананян, подтвердил, что рельсы Мегринской железной дороги демонтированы, а здания и тоннели полуразрушены.

Известно, что Мегринскую железную дорогу начали демонтировать во время президентства Роберта Кочаряна - в 2003 году. В октябре 2018 года Следственный комитет выпустил сообщение о том, что участок Гафан-Мгри полностью демонтирован и расхищен в 2010-2011 годах. Вместо бывшей железной дороги (на месте снятых рельсов и опор) теперь проходит грунтовая дорога, ведущая из Мегри в село Нрнадзор. Согласно расследованию, опубликованному службой новостей Общественного телевидения Армении, участок железной дороги был демонтирован по заказу министерства обороны в 2003 году, когда министром был Серж Саргсян, и был продан Зангезурскому медно-молибденовому комбинату. Следствие установило, что замминистра обороны Юрий Хачатуров подписал договор с некой компанией, которая будет получать соответствующую сумму за разбор каждых 15 метров дороги. В договоре речь шла о 30-километровом участке от Мегри до Гафана. Всего было продано 2 тысячи тонн снятых рельсов. Точно так же, кстати, была разобрана и распродана в период армянской оккупации 132-километровая дорога от Горадиза до Агбенда. Та самая, которую сегодня восстановил Азербайджан.

Таким образом, установлено, что проходивший через Мегри участок железной дороги Ереван-Баку полностью демонтирован. За годы конфликта территория была завалена мусором, стройматериалами, камнями и заросла травой.

Для расчистки маршрута перед стартом собственно строительных работ полутора месяцев даже мало. И вот это точно заслуживает озабоченности.