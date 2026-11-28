https://news.day.az/azerinews/1877781.html 15 yaşlı yeniyetmə bıçaqlanıb Gəncədə yeniyetmə kəsici alətlə xəsarət alıb. Day.Az xəbər verir ki, hadisə Gəncə şəhərində baş verib. Belə ki, 15 yaşlı A. Məmmədova kəsici alətlə xəsarət yetirilib. Polisin keçirdiyi tədbirlər nəticəsində A. Məmmədova xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən 21 yaşlı Əfqan Yusubov saxlanılıb. Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.
15 yaşlı yeniyetmə bıçaqlanıb
Gəncədə yeniyetmə kəsici alətlə xəsarət alıb.
Day.Az xəbər verir ki, hadisə Gəncə şəhərində baş verib. Belə ki, 15 yaşlı A. Məmmədova kəsici alətlə xəsarət yetirilib.
Polisin keçirdiyi tədbirlər nəticəsində A. Məmmədova xəsarət yetirməkdə şübhəli bilinən 21 yaşlı Əfqan Yusubov saxlanılıb.
Faktla bağlı araşdırma davam etdirilir.
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