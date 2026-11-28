Президент США Дональд Трамп намерен как можно дольше не раскрывать, кого из представителей Республиканской партии он поддержит на президентских выборах 2028 года.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета The New York Post (NYP).

По данным издания, Трамп предпочитает сохранять конкуренцию среди членов своей команды и, вероятно, не станет заранее объявлять о поддержке конкретного кандидата. Такая тактика позволит ему дольше сохранять влияние на Республиканскую партию.

Сам американский лидер ранее заявил, что среди республиканцев есть несколько политиков, способных принять участие в президентской гонке 2028 года. В числе возможных преемников он назвал вице-президента Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио.