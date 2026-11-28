https://news.day.az/sport/1877789.html Месси и "Интер Майами" не смогли защитить чемпионский титул MLS Действующий чемпион уступил "Коламбус Крю" в первом раунде плей-офф, не забив ни одного гола в двух матчах Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, завершил выступление в плей-офф MLS.
Месси и "Интер Майами" не смогли защитить чемпионский титул MLS
Действующий чемпион уступил "Коламбус Крю" в первом раунде плей-офф, не забив ни одного гола в двух матчах
Американский футбольный клуб "Интер Майами", за который выступает аргентинский нападающий Лионель Месси, завершил выступление в плей-офф MLS.
Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, действующий чемпион проиграл "Коламбус Крю" оба матча первого раунда со счетом 0:3 и 0:1.
Единственный гол во второй встрече на 90+2-й минуте забил Сантьяго Родригес.
Таким образом, "Интер Майами" досрочно завершил сезон, уступив сопернику по сумме двух матчей со счетом 0:4.
"Коламбус Крю" вышел в полуфинал Восточной конференции.
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