https://news.day.az/society/1877790.html На границе Азербайджана с Ираном задержаны двое афганцев Двое граждан Афганистана задержаны при попытке незаконно пересечь государственную границу из Ирана в направлении Азербайджана.
На границе Азербайджана с Ираном задержаны двое афганцев
Двое граждан Афганистана задержаны при попытке незаконно пересечь государственную границу из Ирана в направлении Азербайджана.
Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, они были задержаны в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных на территории ответственности Лянкяранского пограничного отряда Пограничных войск.
Мероприятия по охране государственной границы и борьбе с незаконной миграцией продолжаются.
По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.
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