Двое граждан Афганистана задержаны при попытке незаконно пересечь государственную границу из Ирана в направлении Азербайджана.

Как сообщили Day.Az в пресс-центре Государственной пограничной службы, они были задержаны в результате оперативно-войсковых мероприятий, проведенных на территории ответственности Лянкяранского пограничного отряда Пограничных войск.

Мероприятия по охране государственной границы и борьбе с незаконной миграцией продолжаются.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.