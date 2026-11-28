Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Исламской Республики Мавритания Мохамеду ульд аш-Шейху аль-Газвани.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ по случаю национального праздника - Дня независимости Исламской Республики Мавритания.

Мы придаем большое значение развитию азербайджано-мавританских дружественных связей. Верю, что, эффективно используя имеющийся потенциал наших межгосударственных отношений, мы сможем совместными усилиями добиться дальнейшего развития нашего взаимодействия.

В столь радостный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в Вашей ответственной работе, дружественному народу Мавритании - постоянного благополучия и процветания".