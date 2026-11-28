Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Республики Албания Байраму Бегаю.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника Республики Албания.

Нынешний уровень азербайджано-албанских дружественных связей и сотрудничества, основанных на взаимном уважении и доверии, вызывает удовлетворение. Наши межгосударственные отношения динамично развиваются и в настоящее время приобретают новое содержание. Сотрудничество в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах служит интересам наших стран и народов.

Уверен, что в интересах двух народов мы совместными усилиями сможем и впредь укреплять и углублять наши традиционно дружественные отношения, взаимовыгодное сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Албании - постоянного мира, благополучия и процветания".