В последние дни распространилась информация о том, что торговые центры "Садарак" и "Бина" будут закрыты, а на их территории построят комплекс, включающий университет и студенческие общежития. Однако руководство торговых центров опровергло эти сообщения.

Как сообщает Day.Az, пресс-секретарь торгового центра "Садарак" Камаледдин Гадими заявил, что вопрос о закрытии или переносе рынка не стоит на повестке дня.

По словам продавцов, в последние годы распространение онлайн-покупок серьезно повлияло на традиционную торговлю. Из-за сокращения числа покупателей продажи снизились, а многие предприниматели покинули рынок, поскольку не смогли оплачивать аренду. Некоторые продавцы отмечают, что по сравнению с предыдущими годами объем продаж сократился примерно на 25%.

Таким образом, распространяемая информация о закрытии торгового центра "Садарак" не соответствует действительности. В настоящее время центр продолжает свою деятельность. Основными причинами наблюдаемого на рынке сокращения числа торговых точек являются развитие онлайн-торговли, снижение потока покупателей и спад традиционных продаж.

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