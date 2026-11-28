https://news.day.az/officialchronicle/1877805.html Али Асадов награжден орденом «Шараф» Али Гидаят оглу Асадов награжден орденом "Шараф" з а особые заслуги в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики. Об этом передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Али Асадов награжден орденом «Шараф»
Премьер-министр Азербайджана Али Асадов награжден орденом "Шараф" за особые заслуги в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За особые заслуги в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики наградить Али Идаят оглу Асадова орденом "Шараф", - говорится в документе.
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