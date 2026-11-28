Премьер-министр Азербайджана Али Асадов награжден орденом "Шараф" за особые заслуги в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За особые заслуги в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики наградить Али Идаят оглу Асадова орденом "Шараф", - говорится в документе.