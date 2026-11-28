Chery оформила патентную заявку на новый флагманский седан Arrizo 9. Длина автомобиля составит 5000 мм, а размер колесной базы - 2900 мм. Он будет доступен в бензиновой и гибридной версиях, при этом бензиновая версия предложит турбированные моторы объемом 1,6 и 2,0 литра.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, гибридная модификация оснащена 1,5-литровым турбомотором мощностью 156 л.с. в связке с электродвигателем. Заявленный расход топлива по циклу WLTC составляет 5,35 л на 100 км.

Бензиновый вариант с двигателем объемом 1,6 литра развивает 200 л.с. и расходует 6,39 л на 100 км, а версия 2.0 выдает 261 л.с. при расходе 6,77 л на 100 км.

Chery Arrizo 9 можно рассматривать как конкурента Toyota Camry. Для сравнения, длина японского седана составляет около 4,9 метра, а колесная база - около 2,8 метра.

Китайские СМИ предполагают, что стартовая цена нового Chery может составить около 120 000 юаней, что примерно соответствует ценовому диапазону Camry.