В последнее время для снижения транспортных заторов, которые наблюдаются в Баку практически в течение всего дня, предлагается использовать Каспийское море для организации общественного транспорта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал ARB24, в качестве возможных вариантов рассматривается организация пассажирских паромов и водного такси по направлениям Бакинского бульвара, Зыха, Шихова, Пиршаги, Бильгя, Новханы и Сумгайыта. Такая система могла бы создать альтернативное транспортное сообщение между прибрежными районами.

В мировой практике подобная модель используется в таких городах, как Стамбул, Стокгольм, Нью-Йорк, Сидней, Лондон и Венеция. Однако специалисты отмечают, что между Баку и этими городами существуют географические и инфраструктурные различия. Сильное волнение на Каспии, обмеление моря, наличие нефтяных вышек и металлических отходов могут создать серьезные трудности для организации пассажирских перевозок.

По мнению экспертов, для реализации такого проекта в первую очередь необходимо изучить технические возможности моря, состояние прибрежной инфраструктуры, экономическую эффективность и экологические последствия. Только после прояснения этих вопросов можно будет определить, насколько эффективными для Баку окажутся пассажирские перевозки по Каспийскому морю.

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