https://news.day.az/society/1877822.html В Барде супруги отравились угарным газом В Бардинском районе произошло отравление угарным газом. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие зарегистрировано в селе Алиянлы. Кянан Имамалиев, 2003 года рождения, и его супруга, Парвана Гусейнова, 2008 года рождения, отравились угарным газом в доме, где проживали. Оба пострадавших были доставлены в больницу.
В Барде супруги отравились угарным газом
В Бардинском районе произошло отравление угарным газом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие зарегистрировано в селе Алиянлы.
Кянан Имамалиев, 2003 года рождения, и его супруга, Парвана Гусейнова, 2008 года рождения, отравились угарным газом в доме, где проживали.
Оба пострадавших были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти Парвану Гусейнову не удалось. Состояние Кянана Имамалиева оценивается как средней степени тяжести, близкое к тяжелому.
По факту проводится расследование.
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