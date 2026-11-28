В Бардинском районе произошло отравление угарным газом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, происшествие зарегистрировано в селе Алиянлы.

Кянан Имамалиев, 2003 года рождения, и его супруга, Парвана Гусейнова, 2008 года рождения, отравились угарным газом в доме, где проживали.

Оба пострадавших были доставлены в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти Парвану Гусейнову не удалось. Состояние Кянана Имамалиева оценивается как средней степени тяжести, близкое к тяжелому.

По факту проводится расследование.