В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками. В основном осадков не ожидается.

Как передает Day.Az со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, утром в некоторых местах возможны слабый туман и небольшая морось. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 7-10 градусов тепла, днем - 12-15 градусов тепла. Атмосферное давление - 766 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха ночью составит 50-55%, днем - 70-75%.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером в некоторых местах временами ожидаются осадки. Местами они будут интенсивными, возможны грозы. В горных районах ожидается снег. В отдельных местах временами будет туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов тепла, днем - 10-15 градусов тепла. В горных районах ночью ожидается 0-4 градуса мороза, днем - 4-8 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az