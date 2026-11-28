https://news.day.az/world/1877810.html В Афганистане произошел взрыв в школе В одной из школ афганской провинции Кунар произошел взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местную полицию. По данным телеканала, инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Информация о причинах взрыва и возможных пострадавших на данный момент не поступала.
В Афганистане произошел взрыв в школе
В одной из школ афганской провинции Кунар произошел взрыв.
Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местную полицию.
По данным телеканала, инцидент произошел около 10:00 по местному времени.
Информация о причинах взрыва и возможных пострадавших на данный момент не поступала.
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