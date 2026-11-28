https://news.day.az/world/1877810.html

В Афганистане произошел взрыв в школе

В одной из школ афганской провинции Кунар произошел взрыв. Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на местную полицию. По данным телеканала, инцидент произошел около 10:00 по местному времени. Информация о причинах взрыва и возможных пострадавших на данный момент не поступала.