Нынешний уровень азербайджано-албанских дружественных связей и сотрудничества, основанных на взаимном уважении и доверии, вызывает удовлетворение.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, говорится в поздравительном письме Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Президенту Республики Албания Байраму Бегаю по случаю национального праздника Албании.

"Наши межгосударственные отношения динамично развиваются и в настоящее время приобретают новое содержание. Сотрудничество в политической, экономической, энергетической, культурной и других сферах служит интересам наших стран и народов.

Уверен, что в интересах двух народов мы совместными усилиями сможем и впредь укреплять и углублять наши традиционно дружественные отношения, взаимовыгодное сотрудничество на двусторонней и многосторонней основе", - говорится в письме.