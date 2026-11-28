Ахмед Абдулкерим оглу Велиев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени за заслуги в сфере образования в Азербайджанской Республике.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.

"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:

За заслуги в сфере образования в Азербайджанской Республике наградить Ахмеда Абдулкерим оглу Велиева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени", - говорится в документе.