https://news.day.az/officialchronicle/1877814.html Ахмед Велиев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени Ахмед Абдулкерим оглу Велиев награжден орденом "За службу Отечеству" II степени за заслуги в сфере образования в Азербайджанской Республике. Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
Ахмед Велиев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени
Ахмед Абдулкерим оглу Велиев награжден орденом "За службу Отечеству" 2-й степени за заслуги в сфере образования в Азербайджанской Республике.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал в связи с этим распоряжение.
"Руководствуясь пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, постановляю:
За заслуги в сфере образования в Азербайджанской Республике наградить Ахмеда Абдулкерим оглу Велиева орденом "За службу Отечеству" 2-й степени", - говорится в документе.
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