https://news.day.az/sport/1877818.html Нариман Ахундзаде может вернуться в чемпионат Азербайджана Азербайджанский футболист Нариман Ахундзаде, испытывающий трудности с закреплением в составе клуба турецкой Суперлиги "Эрзурумспор", может продолжить карьеру на родине.
Нариман Ахундзаде может вернуться в чемпионат Азербайджана
Азербайджанский футболист Нариман Ахундзаде, испытывающий трудности с закреплением в составе клуба турецкой Суперлиги "Эрзурумспор", может продолжить карьеру на родине.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, рассматривается вариант перехода 22-летнего нападающего в "Туран Товуз" на правах аренды в зимнее трансферное окно, передает Day.Az.
Отмечается, что Ахундзаде намерен сменить команду, чтобы получать больше игровой практики во второй половине сезона.
Напомним, что права на футболиста принадлежат американскому клубу "Коламбус Крю", в который он перешел из "Карабаха" в феврале этого года, подписав контракт на три с половиной года.
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