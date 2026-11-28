Азербайджанский футболист Нариман Ахундзаде, испытывающий трудности с закреплением в составе клуба турецкой Суперлиги "Эрзурумспор", может продолжить карьеру на родине.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на sport24.az, рассматривается вариант перехода 22-летнего нападающего в "Туран Товуз" на правах аренды в зимнее трансферное окно, передает Day.Az.

Отмечается, что Ахундзаде намерен сменить команду, чтобы получать больше игровой практики во второй половине сезона.

Напомним, что права на футболиста принадлежат американскому клубу "Коламбус Крю", в который он перешел из "Карабаха" в феврале этого года, подписав контракт на три с половиной года.