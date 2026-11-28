В Ереване во время движения взорвался автомобиль Range Rover. В результате происшествия один человек получил ранения.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел на улице Арзуманяна, возле дома № 3/3.

После взрыва автомобиль загорелся. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, однако внедорожник полностью сгорел.

В результате пожара также были повреждены припаркованные поблизости автомобили Kia и Nissan.

Пострадавший доставлен в больницу.

По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Правоохранительные органы устанавливают личности пострадавшего и владельцев поврежденных автомобилей. Причины взрыва выясняются.