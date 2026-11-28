https://news.day.az/world/1877819.html В Ереване взорвался Range Rover - ВИДЕО В Ереване во время движения взорвался автомобиль Range Rover. В результате происшествия один человек получил ранения. ККак передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел на улице Арзуманяна, возле дома № 3/3. После взрыва автомобиль загорелся.
В Ереване взорвался Range Rover - ВИДЕО
В Ереване во время движения взорвался автомобиль Range Rover. В результате происшествия один человек получил ранения.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел на улице Арзуманяна, возле дома № 3/3.
После взрыва автомобиль загорелся. Прибывшие на место пожарные потушили огонь, однако внедорожник полностью сгорел.
В результате пожара также были повреждены припаркованные поблизости автомобили Kia и Nissan.
Пострадавший доставлен в больницу.
По факту происшествия возбуждено уголовное производство. Правоохранительные органы устанавливают личности пострадавшего и владельцев поврежденных автомобилей. Причины взрыва выясняются.
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