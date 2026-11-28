Архивные документы судов Азербайджана, подлежащие постоянному хранению, будут передаваться на постоянное государственное хранение по истечении 75 лет со дня их создания.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно правилам организации архивного дела в отношении документов, образующихся в результате осуществления судами правосудия, для хранения архивных материалов в судах должны быть выделены специальные помещения или отдельные здания.

Для обеспечения сохранности документов необходимо назначить ответственных лиц, а архивные помещения и здания оснастить специальным оборудованием. В частности, должны использоваться стеллажи, полки, сейфы, короба, папки и другие соответствующие средства хранения.

Кроме того, помещения и здания, предназначенные для хранения архивных документов, должны быть оборудованы средствами противопожарной защиты и системами пожарной сигнализации.

Для обеспечения долговременной сохранности документов необходимо поддерживать в таких помещениях оптимальные температурно-влажностные условия, а также использовать технические средства с соблюдением санитарно-гигиенических требований.