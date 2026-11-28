Либо "Ераблур" должен увеличиться, либо мы должны оставаться в рамках мирного соглашения.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян журналистам.

По его словам, указание Азербайджана в качестве места рождения в паспортах карабахских армян продиктовано текстом парафированного мирного соглашения и необходимо для предотвращения нового военного конфликта.

"Совесть меня мучает, да, очень сильно, да. В том числе поэтому я и говорю: при указании в паспортах места рождения наших соотечественников из Карабаха мы должны исходить из текста парафированного мирного соглашения, чтобы "Ераблур" не расширялся, потому что эти два варианта несовместимы друг с другом.

Либо "Ераблур" должен расшириться, либо мы должны оставаться в рамках парафированных принципов мирного соглашения. Это предельно простой политический выбор", - заявил Пашинян.