В США прекратил работу один из крупных банков - United Fidelity Bank. Его активы и депозиты перейдут финансовому учреждению First Citizens.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

По информации Федеральной корпорации по страхованию депозитов США (FDIC), First Citizens согласился принять все активы и депозиты обанкротившегося банка. При этом функции управляющего в процессе его ликвидации возложены на FDIC.

В ведомстве оценили расходы Фонда страхования депозитов в связи с закрытием United Fidelity Bank в 1,83 млрд долларов. Это крупнейшее банкротство американского банка с апреля 2024 года, когда прекратил работу Republic First Bank.

United Fidelity Bank был основан в 1914 году и специализировался, в частности, на предоставлении ипотечных кредитов с низкими процентными ставками. По состоянию на конец сентября его активы оценивались примерно в 5,9 млрд долларов, а объем депозитов составлял 5,4 млрд долларов.