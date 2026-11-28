С 1 января 2027 года продажа легковых автомобилей, произведенных в Азербайджане, будет освобождена от налога на добавленную стоимость (НДС) сроком на семь лет.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, налоговая льгота будет распространяться на автомобили, производство которых соответствует определенным технологическим требованиям.

В частности, для освобождения от НДС автомобили должны выпускаться в рамках полного цикла промышленной сборки, включающего сварочные и покрасочные работы.

Таким образом, льгота будет действовать в течение семи лет с 1 января 2027 года при соблюдении установленных требований к производству автомобилей на территории Азербайджана.