В социальных сетях появилась информация о том, что главный тренер футбольного клуба "Карабах" Гурбан Гурбанов недоволен игрой и лишним весом Кади Борхеса.

Утверждается, что проблема с весом бразильца существует уже давно. Якобы футболисту рекомендовали искать новый клуб, а "Карабах" готов отпустить его в случае поступления подходящего трансферного предложения.

Как передает Day.Az, İdman.biz обратился за комментарием в пресс-службу агдамского клуба.

В "Карабахе" опровергли информацию о Кади Борхесе, в том числе сообщения о его возможном уходе из команды.

В первый период выступлений за "Карабах" Кади провел 75 матчей, забил 28 голов, стал чемпионом и обладателем Кубка Азербайджана. В январе 2023 года бразилец перешел в российский "Краснодар", а спустя полтора года - в венгерский "Ференцварош".

В феврале 2025 года футболист вернулся в "Карабах", подписав четырехлетний контракт.