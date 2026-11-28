Министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов встретился с делегацией Министерства молодежи и спорта Египта, прибывшей в страну в рамках реализации меморандума о взаимопонимании между двумя государствами.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство молодежи и спорта Азербайджана, египетскую делегацию возглавил руководитель Центрального управления по развитию спорта Махмуд Абдельазиз Абдалла Али.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в молодежной и спортивной сферах, обмен опытом, организацию совместных спортивных проектов и инициатив, а также развитие взаимодействия в области молодежной политики.

Особое внимание было уделено практическому выполнению договоренностей, предусмотренных меморандумом, и определению дальнейших направлений совместной работы.