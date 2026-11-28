28 ноября, в Иране при участии Президента Масуда Пезешкиана введены в эксплуатацию пять газовых проектов Министерства нефти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сообщил официальный информационный портал президента Ирана.

В церемонии открытия, в которой президент принял участие по видеосвязи, были представлены пять проектов в сфере газодобычи и газовой инфраструктуры.

Общий объем инвестиций в их реализацию составил 700 триллионов риалов (около 356 миллионов долларов). Благодаря запуску проектов суточный потенциал добычи газа в Иране увеличился на 32 миллиона кубометров.

В число введенных в эксплуатацию объектов вошли дожимная компрессорная станция на газовом месторождении "Хома" и газораспределительный центр на месторождении "Табнак" в провинции Фарс, работы по восстановлению четвертого и шестого заводов газовой компании "Южный Парс" в провинции Бушер, проекты по сбору попутного газа на фазах "Марун-3" и "Марун-5", а также по сбору факельного газа на газовом месторождении "Дарховин" в провинции Хузестан.

Реализация проектов направлена на развитие и модернизацию инфраструктуры нефтегазового сектора страны, повышение эффективности использования энергетических ресурсов и сокращение потерь газа, сжигаемого в факелах.