Несмотря на участившиеся атаки на суда, объем танкерных перевозок через Ормузский пролив в ноябре увеличился.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Vortexa.

Согласно приведенной статистике, с начала ноября по 19 ноября через пролив ежедневно проходило в среднем более 26 судов, перевозящих сырую нефть, нефтепродукты и сжиженный природный газ. Для сравнения, в октябре среднесуточный показатель не достигал 25 судов.

При этом изменилась и структура проходящего через пролив флота. Число крупных танкеров классов VLCC и Suezmax немного сократилось, тогда как количество судов меньшего размера увеличилось.

Как отмечают источники, такая тенденция связана с тем, что танкеры, изначально предназначенные для перевозки нефтепродуктов, все чаще переоборудуют для транспортировки сырой нефти. По своим размерам такие суда уступают крупнотоннажным нефтяным танкерам.