https://news.day.az/world/1877851.html Израильские и турецкие болельщики устроили драку в аэропорту Батуми - ВИДЕО Израильские и турецкие футбольные болельщики устроили потасовку в аэропорту грузинского Батуми. Как передает Day.Az, обстоятельства начала конфликта пока неизвестны. По данным публикаций, грузинская полиция вмешалась и разделила участников потасовки.
Израильские и турецкие футбольные болельщики устроили потасовку в аэропорту грузинского Батуми.
Израильские и турецкие болельщики устроили драку в аэропорту Батуми - ВИДЕО
Израильские и турецкие футбольные болельщики устроили потасовку в аэропорту грузинского Батуми.
Как передает Day.Az, обстоятельства начала конфликта пока неизвестны. По данным публикаций, грузинская полиция вмешалась и разделила участников потасовки.
Инцидент произошел через несколько дней после того, как матч между израильским клубом "Хапоэль Беэр-Шева" и турецким "Бешикташем" в Батуми был приостановлен из-за столкновений на трибунах между турецкими болельщиками и сотрудниками службы безопасности.
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