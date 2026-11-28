Израильские и турецкие футбольные болельщики устроили потасовку в аэропорту грузинского Батуми.



Как передает Day.Az, обстоятельства начала конфликта пока неизвестны. По данным публикаций, грузинская полиция вмешалась и разделила участников потасовки.



Инцидент произошел через несколько дней после того, как матч между израильским клубом "Хапоэль Беэр-Шева" и турецким "Бешикташем" в Батуми был приостановлен из-за столкновений на трибунах между турецкими болельщиками и сотрудниками службы безопасности.