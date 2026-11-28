https://news.day.az/world/1877852.html Ирак укрепляет границу с Ираном Власти Ирака начали строительство земляных валов вдоль границы с Ираном на участке от провинции Дияла до Басры. Эти меры направлены на борьбу с контрабандой и предотвращение незаконного пересечения границы. Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.
Ирак укрепляет границу с Ираном
Власти Ирака начали строительство земляных валов вдоль границы с Ираном на участке от провинции Дияла до Басры. Эти меры направлены на борьбу с контрабандой и предотвращение незаконного пересечения границы.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.
Кроме того, по данным телеканала, власти Иракского Курдистана приступили к закрытию нелегальных пограничных переходов на границах с Ираном и Сирией. Меры принимаются в рамках борьбы с контрабандой и пресечения незаконного перемещения через границу.
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