Власти Ирака начали строительство земляных валов вдоль границы с Ираном на участке от провинции Дияла до Басры. Эти меры направлены на борьбу с контрабандой и предотвращение незаконного пересечения границы.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники.

Кроме того, по данным телеканала, власти Иракского Курдистана приступили к закрытию нелегальных пограничных переходов на границах с Ираном и Сирией. Меры принимаются в рамках борьбы с контрабандой и пресечения незаконного перемещения через границу.