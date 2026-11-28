С 1 января 2027 года налогоплательщики негосударственного сектора, не осуществляющие деятельность в нефтегазовой сфере, смогут перечислять средства со своего депозитного счета НДС в Государственный фонд социальной защиты.

Как следует из исследования Trend, плательщики НДС, а также не зарегистрированные в качестве плательщиков НДС юридические лица, более 50 процентов акций или долей которых принадлежит государству, и бюджетные организации при приобретении товаров, услуг и работ должны перечислять сумму НДС, указанную в выставленных им электронных счетах-фактурах, на депозитный счет НДС, передает Day.Az.

Это требование также распространяется на лиц, приобретающих жилые и нежилые помещения у застройщиков. В таких случаях сумма НДС перечисляется на депозитный счет.

Новый механизм будет действовать в течение четырех лет - с 1 января 2027 года. Налогоплательщики негосударственного сектора, не работающие в нефтегазовой сфере, смогут перечислять средства с депозитного счета НДС в Государственный фонд социальной защиты при соблюдении правил и условий, установленных уполномоченным органом.

Депозитный счет НДС представляет собой единый казначейский счет, предназначенный для проведения операций по поступлению, учету и движению налога на добавленную стоимость, а также перечислению средств в государственный бюджет. В рамках нового механизма средства с этого счета можно будет направлять и в Государственный фонд социальной защиты.

Правила учета операций на депозитном счете НДС, движения средств, зачета налога и перечисления средств в государственный бюджет устанавливаются уполномоченным органом.