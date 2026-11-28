https://news.day.az/society/1877854.html ДТП в Гяндже: есть пострадавшие В Гяндже произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города столкнулись автомобиль марки Chevrolet и другой легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали три человека. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. На место происшествия привлечены сотрудники полиции.
ДТП в Гяндже: есть пострадавшие
В Гяндже произошло ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города столкнулись автомобиль марки Chevrolet и другой легковой автомобиль.
В результате ДТП пострадали три человека.
Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное.
На место происшествия привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.
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