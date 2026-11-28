https://news.day.az/society/1877854.html

ДТП в Гяндже: есть пострадавшие

В Гяндже произошло ДТП. Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, на территории города столкнулись автомобиль марки Chevrolet и другой легковой автомобиль. В результате ДТП пострадали три человека. Пострадавшие госпитализированы, их состояние оценивается как удовлетворительное. На место происшествия привлечены сотрудники полиции.