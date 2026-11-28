Защитник футбольного клуба "Карабах" Эльвин Джафаргулиев не сыграет против "Сумгайыта" в матче 13-го тура Мисли Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на fanat.az, в пресс-службе агдамского клуба подтвердили, что левый защитник уже приступил к легким тренировкам, но пока не готов вернуться на поле, передает Day.Az. Дисквалифицированных футболистов в составе команды нет.

Матч состоится сегодня на "Азерсун Арене" и начнется в 17:00.

"Карабах" с 20 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, а "Сумгайыт" с 10 очками располагается на десятой строчке.