В Андижане состоялось 43-е заседание Постоянного совета министров культуры Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) под председательством министра культуры Узбекистана Озодбека Назарбекова.

Как сообщили Day.Az в Министерством культуры Азербайджана, в заседании приняли участие глава ведомства Адиль Керимли, а также главы и заместители министерств культуры Туркменистана, Турции, Кыргызстана, Казахстана, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, хоким Андижанской области Шохратбек Абдурахманов, делегации государств-членов и другие.

На заседании обсуждались деятельность ТЮРКСОЙ за отчетный период, институциональное развитие организации, расширение культурного сотрудничества в тюркском мире и совместные инициативы, запланированные на предстоящий период.

Адиль Керимли в своем выступлении отметил тесное сотрудничество Азербайджана с организацией и рассказал о совместных проектах, реализованных в отчетный период. Среди них - создание в Баку Союза библиотек Тюркского мира, II Фестиваль молодых поэтов тюркского мира в рамках Дней поэзии Вагифа в Шуше, выставка женщин-художниц тюркского мира в Шуше и Ханкенди, а также "Неделя тюркского мира", приуроченная к 100-летию 1-го Тюркологического съезда.

Министр подчеркнул роль ТЮРКСОЙ в сохранении и популяризации общего культурного наследия, а также важность укрепления потенциала организации и координации с другими структурами тюркских стран.

Участники заседания рассмотрели ежегодные отчеты, финансовые вопросы и планы деятельности на 2027 год.

Согласно итоговой декларации, Кайсери (Турция) станет следующей "Культурной столицей тюркского мира" после Андижана в 2027 году, а Талас (Кыргызстан) - в 2028 году. Кроме того, 2027 год объявлен "Годом Чолпана", а 2028-й- "Годом Чингиза Айтматова".