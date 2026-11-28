Американский баскетболист Хассани Граветт вернулся в бакинский "Сабах".

Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2026/2027, передает Day.Az.

Ранее Граветт провел два сезона в составе "Сабаха", став одним из ключевых игроков команды. Американец дважды признавался самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Азербайджанской баскетбольной лиги и один раз - MVP финальной серии.

После ухода из "Сабаха" баскетболист продолжил карьеру в итальянском "Канту".