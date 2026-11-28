https://news.day.az/sport/1877873.html "Сабах" объявил о возвращении одного из своих лидеров Американский баскетболист Хассани Граветт вернулся в бакинский "Сабах". Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2026/2027, передает Day.Az. Ранее Граветт провел два сезона в составе "Сабаха", став одним из ключевых игроков команды.
"Сабах" объявил о возвращении одного из своих лидеров
Американский баскетболист Хассани Граветт вернулся в бакинский "Сабах".
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на клуб, контракт с игроком рассчитан до конца сезона-2026/2027, передает Day.Az.
Ранее Граветт провел два сезона в составе "Сабаха", став одним из ключевых игроков команды. Американец дважды признавался самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата Азербайджанской баскетбольной лиги и один раз - MVP финальной серии.
После ухода из "Сабаха" баскетболист продолжил карьеру в итальянском "Канту".
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