Автор: Акпер Новруз

На сайте англоязычной газеты Azernews опубликован материал, посвященный финансовым перспективам Южного газового коридора, возможному началу выплаты дивидендов в 2027 году и значению проекта для экономики Азербайджана.

Азербайджану потребовалось почти десять лет, чтобы создать Южный газовый коридор. Теперь, после многомиллиардных инвестиций, возникает другой вопрос - какую финансовую отдачу страна получит от этого проекта?

Газотранспортная система, построенная для поставок каспийского газа в Европу, приближается к новому этапу. Уже в 2027 году компания ЗАО "Южный газовый коридор" (ЮГК) может начать выплачивать дивиденды своим акционерам.

Основания для такого прогноза появились после публикации 25 ноября обзора международного рейтингового агентства Fitch Ratings. Агентство подтвердило кредитный рейтинг компании на инвестиционном уровне BBB− со стабильным прогнозом и ожидает сохранения положительной чистой денежной позиции до 2029 года.

Это свидетельствует о постепенном переходе одного из крупнейших стратегических проектов Азербайджана от этапа строительства и привлечения финансирования к получению доходов.

Однако сохраняются и риски. Добыча на действующих газовых месторождениях со временем сокращается, энергетическая политика Европы меняется, а государство продолжает выступать гарантом обязательств компании.

От масштабных инвестиций к финансовой устойчивости

ЗАО "Южный газовый коридор" было создано в 2014 году для управления интересами Азербайджана в энергетической цепочке от месторождения "Шахдениз" до европейских потребителей.

Государство вложило в проект 2,4 млрд долларов. Еще 2,5 млрд долларов были привлечены посредством выпуска корпоративных облигаций, впоследствии погашенных в 2024 году.

Общая протяженность Южного газового коридора составляет около 3500 километров. Система проходит через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию и Албанию и достигает Италии.

В ее состав входят Южно-Кавказский трубопровод, TANAP и TAP, а также доли в добыче углеводородов на месторождении "Шахдениз".

Для Европы проект стал дополнительным источником природного газа. Для Азербайджана он создал возможность получать доходы как от добычи и продажи топлива, так и от его транспортировки.

Финансовые показатели компании свидетельствуют о ее устойчивости. Согласно опубликованной аудированной отчетности, в 2025 году выручка ЮГК составила 3 млрд долларов, чистая прибыль - 1,6 млрд долларов, а консолидированный капитал достиг 9,1 млрд долларов.

По состоянию на конец октября 2026 года компания располагала денежными средствами и банковскими депозитами на сумму 3,4 млрд долларов. При этом задолженность перед банками развития составляла около 1,4 млрд долларов.

Еврооблигации были полностью погашены в марте, а сроки погашения оставшихся кредитов банков развития приходятся на 2032-2046 годы.

Fitch прогнозирует, что среднегодовые капитальные затраты компании в 2026-2029 годах составят около 200 млн долларов, а ближайшие ежегодные выплаты по основному долгу - приблизительно 120 млн долларов.

Такая финансовая ситуация позволит компании самостоятельно финансировать деятельность и потенциально начать выплату дивидендов с 2027 года.

При этом прогноз Fitch пока не означает принятия официального решения о распределении прибыли. Кроме того, далеко не все консолидированные денежные средства компании могут быть направлены акционерам.

Основные доходы постепенно переходят к транспортировке газа

Меняется и структура доходов Южного газового коридора.

По прогнозам Fitch, доля транспортировки газа в показателе EBITDA компании увеличится примерно с 60% в 2025 году до 80% в 2028 году.

Однако рост этой доли вовсе не обязательно означает увеличение абсолютных доходов от трубопроводов. Агентство ожидает, что поступления от транспортировки останутся относительно стабильными.

Главная причина изменения структуры прибыли связана с прогнозируемым сокращением доходов от добычи.

ЮГК принадлежит 16,02% в проекте "Шахдениз". По мере естественного истощения месторождения добыча будет снижаться, что отразится на финансовых результатах компании.

Fitch оценивает EBITDA добывающего сегмента за 2025 год примерно в 700 млн долларов. После временного увеличения в 2026 году ожидается снижение показателя с 2027 года.

Дополнительное давление создают прогнозы более низких цен на нефть и газ.

В результате транспортировка становится все более важным источником доходов.

При этом соглашения TANAP и TAP предусматривают механизм Ship-or-Pay, согласно которому заказчики оплачивают согласованные транспортные мощности даже при неполном использовании.

Такая система позволяет снизить зависимость доходов от фактических объемов транспортировки, хотя коммерческие, регуляторные и операционные риски сохраняются.

Для Азербайджана принципиально важно, что существующая инфраструктура может обеспечивать стабильные поступления даже при отсутствии существенного увеличения собственной добычи газа.

Европейский рынок сохраняет значение

По данным Еврокомиссии, в 2025 году Азербайджан поставил через Южный газовый коридор 11,4 млрд кубометров газа.

В январе 2026 года начались поставки в Германию и Австрию, что расширило географию экспорта.

Кроме того, в 2026 году пропускная способность TAP была увеличена на 1,2 млрд кубометров в год по итогам соответствующей процедуры оценки рыночного спроса.

Однако возможности дальнейшего роста ограничены.

Согласно данным Министерства энергетики Азербайджана, за первые девять месяцев 2026 года поставки газа в Европу составили 8,6 млрд кубометров, сократившись на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Международное энергетическое агентство прогнозирует, что предстоящей зимой TAP будет работать почти на полной проектной мощности.

Для дальнейшего увеличения экспорта потребуются дополнительные коммерчески доступные объемы газа, новые потребители и соответствующая инфраструктура.

Ситуацию осложняет долгосрочная энергетическая политика Евросоюза.

После сокращения импорта российского газа природный газ сохраняет существенное значение для европейской энергетической безопасности. Одновременно политика декарбонизации ЕС ограничивает перспективы строительства новой инфраструктуры для ископаемого топлива.

В этих условиях уже действующий трубопровод с долгосрочными контрактами может оказаться более привлекательным с финансовой точки зрения, чем дорогостоящие проекты расширения с неопределенной окупаемостью.

Что означают возможные дивиденды для Азербайджана?

В сентябре инвестиционная компания XRG, принадлежащая ADNOC из Объединенных Арабских Эмиратов, приобрела 12,5% акций Южного газового коридора.

SOCAR сохранила 51% акций, а Министерству экономики Азербайджана принадлежат 36,5%.

Эта сделка свидетельствует об интересе иностранных инвесторов к действующей региональной энергетической инфраструктуре при сохранении стратегического контроля над компанией со стороны Баку.

Возможное начало выплаты дивидендов позволит государству получать доходы от проекта, на поддержку которого ранее направлялись значительные бюджетные средства.

При этом такие поступления по-прежнему будут зависеть от нефтегазового сектора и сами по себе не означают диверсификации экономики.

Сохраняется также финансовая ответственность государства.

Fitch напрямую связывает рейтинг ЮГК BBB− с суверенным рейтингом Азербайджана, поскольку все долговые обязательства компании обеспечены государственными гарантиями.

В результате инвестиционная история Южного газового коридора вступает в новый этап.

Азербайджан профинансировал стратегически важную энергетическую инфраструктуру, погасил значительную часть долговых обязательств и привлек иностранного акционера.

Теперь проект приближается к моменту, когда вложенные средства могут начать возвращаться владельцам в форме дивидендов.