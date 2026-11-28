https://news.day.az/azerinews/1877867.html Müharibə veteranı 103 yaşında vəfat edib İkinci Dünya müharibəsi veteranı 103 yaşlı Əbiş Zamanov vəfat edib. Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatı məlumat yayıb. Təşkilatın sədri polkovnik Cəlil Xəlilov rəhbərli etdiyi qurumun Rəyasət Heyəti adından Əbiş Zamanovun vəfatı ilə əlaqədar mərhumun yaxınlarına başsağlığı verib.
Müharibə veteranı 103 yaşında vəfat edib
İkinci Dünya müharibəsi veteranı 103 yaşlı Əbiş Zamanov vəfat edib.
Day.Az xəbər verir ki, bu barədə Müharibə, Əmək və Silahlı Qüvvələr Veteranları Təşkilatı məlumat yayıb.
Təşkilatın sədri polkovnik Cəlil Xəlilov rəhbərli etdiyi qurumun Rəyasət Heyəti adından Əbiş Zamanovun vəfatı ilə əlaqədar mərhumun yaxınlarına başsağlığı verib.
Qeyd edək ki, Əbiş Zamanov İkinci Dünya müharibəsinin Cəlilabaddan olan sonuncu iştirakçısı idi.
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