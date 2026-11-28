https://news.day.az/world/1877858.html В Турции учебный самолет выкатился за пределы ВПП В аэропорту Чаршамба турецкого города Самсун учебный самолет потерпел аварию при посадке, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы. Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, на место происшествия оперативно прибыли аварийно-спасательные и противопожарные службы (ARFF), а также представители соответствующих ведомств.
В Турции учебный самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Чаршамба турецкого города Самсун учебный самолет потерпел аварию при посадке, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы.
Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, на место происшествия оперативно прибыли аварийно-спасательные и противопожарные службы (ARFF), а также представители соответствующих ведомств. Были приняты необходимые меры безопасности.
В Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили, что пилот-курсант, выполнявший учебный полёт, не пострадал. Его состояние оценивается как хорошее.
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