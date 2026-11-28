В аэропорту Чаршамба турецкого города Самсун учебный самолет потерпел аварию при посадке, выехав за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как передает Day.Az со ссылкой на местные СМИ, на место происшествия оперативно прибыли аварийно-спасательные и противопожарные службы (ARFF), а также представители соответствующих ведомств. Были приняты необходимые меры безопасности.

В Министерстве транспорта и инфраструктуры Турции сообщили, что пилот-курсант, выполнявший учебный полёт, не пострадал. Его состояние оценивается как хорошее.