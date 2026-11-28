Тепловизионная камера беспилотника запечатлела Гринча, который весело прыгал по железнодорожным путям в городе Уэст-Честер, штат Пенсильвания, накануне праздничного сезона.

Как передает Day.Az, местное полицейское управление предупредило жителей о его появлении, отметив, что их старый "друг" вернулся и, похоже, вновь намерен испортить праздничное настроение.

Сообщения о встречах с Гринчем стали ежегодной традицией местной полиции. Таким необычным способом правоохранители напоминают жителям о приближении праздников и призывают не позволить сказочному персонажу их испортить.