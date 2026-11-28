https://news.day.az/unusual/1877857.html В США заметили Гринча - ВИДЕО Тепловизионная камера беспилотника запечатлела Гринча, который весело прыгал по железнодорожным путям в городе Уэст-Честер, штат Пенсильвания, накануне праздничного сезона.
В США заметили Гринча - ВИДЕО
Тепловизионная камера беспилотника запечатлела Гринча, который весело прыгал по железнодорожным путям в городе Уэст-Честер, штат Пенсильвания, накануне праздничного сезона.
Как передает Day.Az, местное полицейское управление предупредило жителей о его появлении, отметив, что их старый "друг" вернулся и, похоже, вновь намерен испортить праздничное настроение.
Сообщения о встречах с Гринчем стали ежегодной традицией местной полиции. Таким необычным способом правоохранители напоминают жителям о приближении праздников и призывают не позволить сказочному персонажу их испортить.
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