Пентагон рассматривает возможность переброски американских военнослужащих из стран Персидского залива в Израиль и Иорданию на фоне иранских атак на военные объекты США.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на The Washington Post.

В частности, обсуждается вопрос передислокации сил с военной базы в Бахрейне, где до начала конфликта располагался передовой штаб 5-го флота ВМС США и находились более 8 тысяч военнослужащих. После иранских ударов объект практически опустел.

По данным издания, американские военные не хотят оставаться на базе из-за угрозы новых атак. Вместе с тем окончательное решение о ее дальнейшей судьбе пока не принято.

Согласно оценкам Исследовательской службы Конгресса США, ущерб инфраструктуре базы может превысить 400 млн долларов. В Пентагоне также сомневаются, удастся ли восстановить объект до прежнего уровня функционирования.

Между тем в Израиле и Иордании уже размещена значительная группировка американских войск, в том числе существенная часть боевой авиации, а также систем противовоздушной и противоракетной обороны США на Ближнем Востоке.

Как отмечает издание, возможная передислокация станет серьезным изменением конфигурации американского военного присутствия в регионе.

На фоне продолжающихся атак часть жителей Бахрейна также выступает против размещения американских военных, полагая, что их присутствие превращает страну в потенциальную цель для Ирана.