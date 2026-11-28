https://news.day.az/world/1877870.html В России произошло землетрясение На Камчатке в России произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук. По имеющимся данным, магнитуда подземных толчков в районе Петропавловска-Камчатского составила 3 балла.
В России произошло землетрясение
На Камчатке в России произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Камчатский филиал Геофизической службы Российской академии наук.
По имеющимся данным, магнитуда подземных толчков в районе Петропавловска-Камчатского составила 3 балла.
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