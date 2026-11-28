Венеция, Лиссабон и Амстердам стали лидерами рейтинга самых тихих туристических направлений на 2027 год.

Как передает Day.Az, рейтинг составили страховые компании Staysure и Avanti Travel Insurance, его результаты опубликовал Euronews.

В первую десятку также вошли Барселона, Брюссель, Афины, Цюрих, Милан, Флоренция и Стокгольм.

При оценке городов учитывалось не количество туристов, а условия, позволяющие провести отдых в спокойной обстановке. Главным критерием стала протяженность улиц и дорог в радиусе двух километров от центра, закрытых для автомобильного движения. Кроме того, принимались во внимание правила соблюдения ночной тишины, ограничения на ночные авиарейсы и торговлю по воскресеньям.

Особенно высокие позиции заняли итальянские города. Венеция оказалась на первом месте, а Милан и Флоренция также вошли в первую десятку. По мнению составителей рейтинга, этому способствуют развитые пешеходные зоны и ограничения движения автомобилей.